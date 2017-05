Continuar a ler

Gelson Martins, recorde-se, foi muito elogiado por alguns futebolistas do Real Madrid pelo desempenho que teve no jogo da Liga dos Campeões entre os dois clubes, a 14 de setembro de 2016, que os leões estiveram a um pequeno passo de vecer no Santiago Bernabéu, acabando derrotados por 2-1 (golos de Ronaldo e de Álvaro Morata aos 90' e 90'+4).



Num outro relato, o site da revista 'Don Balón' revela que o Barcelona já contactou o Sporting para saber em que condições pode concretizar a contratação, de forma a adiantar-se aos muitos interessados no extremo, onde a concorrência não é feita apenas pelo arqui-rival Real Madrid.



Da lista, como Record adiantou na sexta-feira, fazem parte Manchester City (proposta que incluirá ainda William Carvalho), Manchester United, Bayern Munique, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain e Nápoles. Gleson Martins está ligado ao Sporting até 2022 por contrato protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O valor de mercato atual do internacional português de 22 anos é de 15 milhões de euros.

Os últimos pormenores do que será a disputa acesa travada entre Real Madrid e Barcelona nos bastidores para a contratação de Gelson Martins incluem uma intervenção de Cristiano Ronaldo e um contacto direto já feito por um dos grande Espanha junto do Sporting.O jornal digital 'Diario Gol' escreve que Cristiano Ronaldo sensibilizou o presidente Florentino Pérez para a necessidade de contratar o jovem extremo leonino, catalogando o companheiro de equipa na Seleção Nacional como futebolista capaz de dar um novo fôlego ao tridente ofensivo merengue, onde Gareth Bale parece ser cada vez mais uma carta fora do baralho - o galês tem vindo a ser insistentemente falado num contexto de regresso à Premier League, onde representou o Tottenham.