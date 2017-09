Ao contrário do que acontece com as outras competições nacionais (Liga, Taça de Portugal e Supertaça), a Taça CTT apresenta regras especiais que tentam garantir a competitividade da prova, sem esquecer a importância de os clubes usarem, no mínimo, futebolistas cuja formação foi feita em Portugal.Assim sendo, e segundo o Artigo 15º do documento que regula a prova, "os clubes são obrigados a fazer participar [...] pelo menos cinco jogadores que tenham sido incluídos na ficha" de pelo menos um dos seus dois últimos jogos (tenham sido eles titulares ou suplentes). Já o ponto 2 fala na obrigatoriedade de que nos onzes titulares constem dois futebolistas ‘made in’ futebol português, sendo também exigido que estes joguem pelo menos 45 minutos, salvo exceções. São regras que limitam a rotatividade, estratégia de muitas equipas em meses ‘cheios’.