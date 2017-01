O vermelho exibido pelo juiz algarvio Nuno Almeida retira Rúben Semedo do jogo da Taça de Portugal, já na terça-feira, também com o Chaves. Em todo o caso, o jogador do Sporting volta a estar disponível para o treinador Jorge Jesus no desafio com o Marítimo, no dia 21, para o campeonato.Rúben Semedo, de 22 anos, voltou ontem a ser opção após debelar uma mialgia na coxa esquerda, contraída na 1ª parte do jogo com o Sp. Braga, para a 14ª jornada da Liga. O central falhou então três jogos – Varzim, V. Setúbal e Feirense–, durante os quais o treinador dos leões fez alinhar Douglas mas também Paulo Oliveira. O defesa português, refira-se, foi ontem o eleito para compor a defesa, quando Semedo foi expulso por Nuno Almeida.