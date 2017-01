O quinto amarelo na Liga visto por Sebastián Coates no embate frente ao Marítimo vai promover uma estreia no eixo defensivo que Jesus irá apresentar hoje diante do P. Ferreira. Falamos de Paulo Oliveira e Rúben Semedo, dois jogadores que, apesar de trabalharem juntos há cerca de um ano, nunca formaram uma dupla titular num esquema com quatro defesas.

Numa altura em que Paulo Oliveira está à frente de Semedo na hierarquia de centrais, recuperando o estatuto do início de 2015/16 na sequência da sucessão de erros e expulsões do colega, JJ promove uma opção inédita num sector ao qual dá especial importância e que não tem apresentado a regularidade desejada esta época: contra o Paços, o leão vai tentar manter a baliza a zeros, sabendo que vem de uma série de cinco jogos seguidos a sofrer.

Apesar desta ‘dupla novidade’, Paulo Oliveira e Rúben Semedo já iniciaram dois jogos juntos em 2016/17, mas ambos na companhia de Coates: na deslocação a Dortmund e na visita a Varsóvia para defrontar o Legia, Jesus optou por abandonar o habitual 4x4x2, utilizando uma defesa composta por três centrais, sempre com o camisola 15 encostado ao lado direito. Em nenhum dos duelos o leão teve sucesso, registando-se primeiro uma derrota por 1-0 na Alemanha, resultado que se repetiu depois na Polónia, decisivo para a saída de cena da Europa.

Expulsões problemáticas

Antes de voltar a ganhar a titularidade, Paulo Oliveira vinha aparecendo – dados apenas referentes a 2016/17 – de forma esporádica na equipa: para além dos embates de Champions, realizou três na Taça de Portugal e outro na Taça CTT. No campeonato, fazia as ‘dobras’ à dupla Coates/Semedo, principalmente quando o camisola 35 recebeu duas ordens de expulsão: frente a Boavista (jornada 11) e Chaves (jornada 17), o 15 foi chamado de ‘urgência’ após os vermelhos vistos por Semedo, sendo que só no Bessa conseguiu ajudar o leão a segurar a vantagem no marcador. Foram dois momentos marcantes para a tal decisão de JJ em promover Oliveira, que agora parece ter pegado de estaca no eixo defensivo.

Esta dupla foi forçada a jogar pela primeira vez em conjunto em Braga, na última jornada da Liga 2015/16: Coates saiu lesionado ao minuto 17, obrigando Jesus a chamar Paulo Oliveira de imediato. O Sporting saiu do Minho com uma goleada por 4-0, sem sofrer golos, mas o resultado não serviu as aspirações dos verdes e brancos, uma vez que em Lisboa o Benfica também goleou, mas o Nacional, sagrando-se assim tricampeão português.

