Como Record noticiou ontem, o Sporting quer renovar com Rúben Semedo por mais uma época, até 2023, e já comunicou ao jogador essa intenção. "Estamos à espera. Vamos tratar de pormenores e valores. Penso que será mais um ano e melhoria substancial das condições do ordenado", confirma Catió Baldé.Em paralelo, o interesse de Crystal Palace, Newcastle, Southampton e West Ham alimenta a forte possibilidade de chegar uma proposta de Inglaterra pelo central. A abertura para negociar ficará nas mãos de Bruno de Carvalho. "É uma situação possível, se os interesses do clube forem salvaguardados mas quem tem de responder a isso é o Sporting, não eu", diz o empresário.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves