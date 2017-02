O jogo ainda estava a dar os primeiros passos e já Jorge Jesus estava ‘louco’ com o posicionamento dos dois centrais do Sporting e também de William. O treinador pedia maior intensidade na marcação e maior clareza nas saídas, mas Semedo teimava em ‘mastigar’ demasiado o jogo – algo que até resultou no primeiro golo do Moreirense.

Sem meias-palavras, e depois de sofrer o primeiro golo através de uma jogada caricata, Jorge Jesus lá conseguiu chegar à fala com o camisola 35 e a conversa, além de intensa de parte a parte, teve efeitos imediatos: até ao final da primeira parte, Rúben Semedo e Coates trocaram de posição, com o português a assumir o lugar mais à direita no eixo da defesa.