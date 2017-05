Os adeptos do Sporting manifestaram frente ao Chaves (triunfo por 4-1) , o desagrado perante a equipa e além das tarjas direcionadas ao grupo, a Juventude Leonina fez de Rúben Semedo um alvo específico. Já esta segunda-feira, o central foi questionado sobre isso ao deixar Lisboa para gozar as férias."Não sei, não vi", disse Rúben Semedo no Aeroporto Humberto Delgado. O central deixou a capital portuguesa na companhia de Gelson Martins.A claque leonina desejou "bon voyage" (boa viagem) a Semedo, numa alusão aos rumores de uma possível transferência para o Lille.

Autor: Alexandre Moita