O penálti falhado aos 87 minutos acabou por ser o ponto negativo da exibição do famalicense. "Não consegui concretizar o penálti, mas não vamos estar agora a pensar nisso. É partir para outra", realçou o avançado que afirmou "que a baliza fica muito pequena" quando se encontra Rui Patrício pela frente. "Mas isso é normal, é um grande guarda-redes, da Seleção Nacional. Tem de haver todo o respeito", acrescentou.



Em quinto lugar na 2.ª Liga, a dois pontos da zona de promoção, Rui Costa assegurou que a eliminação na Taça de Portugal não vai acarretar consequências nos desafios futuros. "Viemos fazer o nosso jogo, não vamos levar isto para o campeonato. Isto é uma competição à parte. No campeonato estamos muito bem e é assim que vamos continuar a estar", garantiu.



Emprestado pelo Portimonense, o jogador, de 21 anos, vive um bom momento, tendo marcado 10 golos nas 13 partidas oficiais que realizou esta temporada. Porém, não pensa, para já, na possibilidade de regressar aos algarvios em janeiro. "Tenho contrato com o Famalicão por empréstimo e é nisso que tenho de pensar. Estou aqui até ao fim. Tenho de respeitar o clube, estou aqui para ajudar", asseverou.



Em destaque na derrota frente ao Sporting (2-0) ao dar imensas dores de cabeça à defesa leonina, Rui Costa, avançado do Famalicão, analisou o encontro mas antes não esqueceu os adeptos que se deslocaram até Alvalade."Antes de mais, queríamos agradecer aos adeptos, que num dia de semana conseguiram estar presentes, como sempre. Creio que jogámos olhos nos olhos com o Sporting. Tiveram as suas oportunidades, nós também e eles concretizaram as deles. Penso que são justos vencedores", frisou na flash interview da Sport TV.

Autor: Ricardo Granada