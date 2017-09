Continuar a ler

O adeus ao Amiense aconteceu na vitória por 4-0 com o Abrantina. "A despedida perfeita, o último jogo e logo na Azenha. Dia de grandes emoções! Que jogo meus meninos", escreveu na sua página no Facebook, numa mensagem dirigida a todos com quem trabalhou no Amiense, lembrando a "a mística e a paixão duma terra ao seu clube", e à sua família e amigos por o "apoiarem na paixão louca pelo futebol"."É difícil partir, mas é um grande e novo desafio, espero ter sorte e ser feliz. Seja onde for, serei sempre Amiense! Sempre", concluiu no post no Facebook.A primeira academia Sporting na China foi inaugurada em maio.