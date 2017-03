Rui Morgado, candidato a presidente da mesa da AG pela lista de Pedro Madeira Rodrigues, usou da palavra para relevar a candidatura. "Saímos todos de consciência tranquila porque lutámos pelo que é nosso. E ninguém nos vai acusar de ter ficado em casa, independentemente do resultado de amanhã", explicou Rui Morgado."Foi logo com grande entusiasmo que aceitei o convite de Pedro Madeira Rodrigues. Porque não me revejo no Sporting nos dias de hoje", revelou Rui Morgado, que também foi vice-presidente da mesa da assembleia geral durante o mandato de Bruno de Carvalho.