Continuar a ler

Rui Morgado relata o facto. "O nosso diretor de campanha dirigiu-se ao Centro de Atendimento ao Sócio e os cadernos eleitorais não estão disponíveis. Os regulamentos dizem que eles devem ser 'afixados' na sede e 'afixados' para mim é disponíveis, para toda a gente ver. O que existe é a identificação da pessoa, através do cartão de sócio e do cartão de cidadão, e é prestada informação sobre a condição do associado, se pode votar e quantos votos tem. É exatamente o mesmo que está online. Isto não são cadernos eleitorais afixados", descreve Rui Morgado a Record. E questiona: "Quem me diz que não está a entrar mais gente [para os cadernos eleitorais], como sabemos isso? Onde está o rigor e a transparência? Não há rigor, porque não cumprem o regulamento, e não há transparência, porque ninguém sabe quem são [os sócios com capacidade eleitoral]", acrescenta Rui Morgado.O antigo secretário da MAG, eleito pela lista de Bruno de Carvalho em 2011,já tinha denunciado o mesmo problema na página oficial do Sporting na internet. "Isto não é Direito, é Português. Vamos ao dicionário ver o que é um caderno eleitoral. É uma lista com o conjunto de todos os eleitores. Não é uma ficha de acesso individual. Existe um link com o título ‘cadernos eleitorais’ mas lá dentro não estão os cadernos eleitorais. Está um acesso individual à informação de cada associado", afirma Rui Morgado, que não pretende alimentar conflitos nem discussões formais estéreis, apenas resolver a questão e ver publicados os cadernos eleitorais, como em 2013."Um sócio de Trás-os-Montes não pode ver os cadernos eleitorais? O regulamento diz que devem ser ‘imediatamente afixados na sede do clube e no site’" constata. "Quando o presidente da MAG diz que os cadernos eleitorais estão publicados no site, isto não corresponde à verdade. Não há nenhum caderno eleitoral no site do Sporting e já lá devia estar ontem [no fim do prazo regulamentar]. Há quatro anos fiz parte da mesa e publiquei os cadernos eleitorais no site do Sporting", acrescenta Rui Morgado.Ontem, sexta-feira, a lista de Pedro Madeira Rodrigues apresentou um protesto formal junto da MAG, pelo facto de os cadernos eleitorais não terem sido publicados na página oficial do clube na internet, mas antes um mecanismo que permite a cada sócio verificar a respetiva capacidade eleitoral, nomeadamente o número de votos.Em resposta, o presidente da MAG, Jaime Marta Soares, emitiu um comunicado a informar "que os cadernos eleitorais, de que constam todos os sócios com capacidade eleitoral ativa para as eleições agendadas para o próximo dia 4 de março, já se encontram concluídos e disponíveis no Centro de Atendimento da Loja Verde e no site do Sporting Clube de Portugal para consulta pelos sócios do clube."Rui Morgado volta às eleições de 2011 para enquadrar a importância da publicação dos cadernos eleitorais."Em 2011 não havia cadernos eleitorais. Havia uma lista de sócios do Sporting junto às urnas e houve 300 pessoas que pagaram as quotas no próprio dia, passaram para votar sem ir à credenciação e foram diretas às urnas. Isto foi fundamento de impugnação das eleições em 2011. E por causa disto Bruno de Carvalho, enquanto sócio, fez um projeto de regulamento que apresentou à mesa e um conselheiro leonino da lista de Bruno de carvalho fez outro projeto de regulamento que também fez chegar à mesa e nos dois estava prevista exatamente esta situação, de fechar um caderno eleitoral antes das eleições, como nas legislativas ou presidenciais, obrigar ao pagamento de quotas até ‘x’ dias do ato eleitoral e publicar na sede do Sporting e no site para toda a gente ver e saber, para haver transparência sobre o universo eleitoral do Sporting", conta Rui Morgado."Isto foi proposto por Bruno de Carvalho e por um conselheiro leonino da lista dele e aprovado na versão final do regulamento", explica.