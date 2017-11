Continuar a ler

Jesus determinante



Como capitão de equipa, Rui Patrício tem a missão de transmitir o ADN do clube. "Quem chega cá, tem a responsabilidade de ganhar. É isso que temos de implementar no grupo e impor aos jogadores", declara.



O papel de Jorge Jesus tem sido decisivo, do ponto de vista do camisola 1. "A exigência que mete nos treinos e nos jogos, nos detalhes que ele vê para cada um evoluir, fazem muita diferença. Há sempre qualquer coisa a melhorar em cada lance e o míster faz-nos pensar nisso", elogia.

Rui Patrício aponta à conquista da Liga. "Lutamos todos os anos para conquistar o principal título que é o campeonato. O crescimento tem estado à vista de todos. Um clube com esta dimensão tem de ganhar. Temos um grupo fantástico, muito competitivo, que pode lutar por todas as frentes em que estamos inseridos e é nisso que acreditamos. Vamos lutar até ao fim para conquistar os títulos", diz o guarda-redes, de 29 anos, em entrevista conjunta ao jornal ‘Sporting’ e à Sporting TV.Convicto de que "estar no Sporting é top", Patrício defende que "um clube campeão, um grupo campeão tem de estar preparado para todas as situações e saber reagir", referindo-se em particular ao empate com o Sp. Braga (2-2) antes da pausa para as seleções. "Tem sido uma época boa, apesar do resultado do último jogo. O mais importante é como reagimos. Como disse, temos de estar preparados para quando as coisas não correm bem. Ainda há muito campeonato. Isto que aconteceu com o Sp. Braga só tem de nos dar mais força e responsabilidade. Mesmo não jogando bem nalguns momentos, temos de ganhar", reforçou o Marrazes.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves