Rui Patrício salientou a boa exibição do Sporting em Turim, pese a derrota diante da Juventus (2-1), já nos minutos finais desta partida da Liga dos Campeões."Não conseguimos o objetivo mas agora é descansar bem e recuperar. Tirar as ilações deste jogo e preparar o próximo. Custa perder assim depois de uma grande exibição mas temos de crescer com isso. O que é preciso para corrigir? Há sempre pormenores que temos de melhorar e vamos tirar as ilações para o jogo em casa. Houve algumas coisas que não correram bem mas fizemos um excelente jogo para conseguir pelo menos um empate", disse o guarda-redes leonino na flash interview.