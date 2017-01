Estes são os convocados para hoje! Qual seria o teu 11 inicial? #DiaDeSporting pic.twitter.com/VPq0K3TGkS — Sporting CP (@Sporting_CP) January 14, 2017

Rui Patrício e Rúben Semedo estão de regresso às opções do Sporting para o jogo com o Chaves, numa convocatória que inclui o nome de Adrien Silva. O guarda-redes e o defesa regressam após lesão, enquanto o capitão está de volta depois do traumatismo na coluna cervical que sofreu no embate contra o Feirense.Também Bruno Paulista e Petrovic estão de volta às opções, tal como Matheus Pereira.Recorde-se que os leões viajaram esta sexta-feira para Vila Pouca de Aguiar, onde ficam em estágio para o duplo confronto com o Chaves, para o campeoanto e Taça de Portugal, razão por que esta convocatória inclui 26 jogadores.Beto, Rui Patrício e JugJefferson, Coates, Paulo Oliveira, Douglas, Ricardo Esgaio, Marvin e Rúben SemedoAdrien Silva, Campbell, Bryan Ruiz, Bruno César, William Carvalho, Elias, Gelson Martins, Markovic, Petrovic, Bruno Paulista, João Palhinha e Matheus PereiraAndré, Bas Dost, Castaignos e Alan Ruiz

Autor: João G. Oliveira