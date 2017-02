Com 401 jogos depois da estreia oficial com a camisola da equipa principal do Sporting, Rui Patrício volta a vincar a paixão pelo clube de Alvalade, que tem sido a sua casa desde a longínqua temporada de 1999/00.

Em entrevista concedida à ‘France Football’, o guarda-redes, de 29 anos, reconhece a importância do Sporting no seu trajeto até número 1 das redes da Seleção Nacional e admite que o currículo que leva ao serviço dos leões é, no mínimo, especial. "É raro um jogador ficar tanto tempo num clube. Estou no Sporting há 17 anos, é a minha segunda casa! Aliás, sou um jogador-adepto", frisa, sem, no entanto, prometer que permanecerá em Alvalade até final da carreira.

