Rui Patrício não escondeu a emoção durante a inauguração da estátua que retrata a grande defesa do guarda-redes português na final do Euro'2016, frente à França, na sequência de um cabeceamento de Griezmann. O monumento de bronze, com quatro metros de altura, foi revelado esta segunda-feira em Leiria, e o jogador do Sporting não deixou de mostrar o seu orgulho pela homenagem recebido na sua cidade."É grande orgulho para mim estar aqui. Esta é a minha casa. Tenho de agradecer à minha família, amigos, treinadores e colegas que me acompanharam. Quando entro em campo, Leiria entra em campo. Não estou só a representar Portugal, mas também esta cidade. Esta estátua também é vossa, assim como o troféu que ganhámos. Esta estátua representa este troféu. É um grande orgulho ter uma estátua na minha cidade. Que seja exemplo para crianças que lutam para chegar ao topo, seja no futebol ou noutra área qualquer. O mais importante é não desistir de nada", salientou o guardião.