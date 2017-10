Apesar das 12 temporadas que leva na equipa principal do Sporting (mais sete na formação), Rui Patrício ainda não foi campeão com a camisola verde e branca. Um "sonho" que o guarda-redes pretende realizar já esta temporada. "Já passei mais anos no Sporting que em casa dos meus pais... É um sonho ser campeão pelo Sporting. Há dois anos também estivemos perto de lá chegar e espero que seja desta. Confio que o conseguiremos, sempre com o apoio dos nossos adeptos. Eles são do outro mundo", começou por dizer o guardião, completando: "Temos uma estrutura forte liderada pelo presidente, que nos dá todo o apoio. O míster Jorge Jesus sabe de futebol como poucos e é o nosso líder. A sua carreira dispensa apresentações. O que mais se pode dizer? Confiamos nele, como sabemos que ele confia em nós."