Continuar a ler

O guarda-redes garantiu ainda que vai continuar a lutar para alcançar novos patamares: "Quero trabalhar cada vez mais para conseguir chegar mais longe e ajudar o Sporting a vencer, que é o mais importante".



Também Nélson Pereira, treinador de guarda-redes do clube de Alvalade, falou da carreira do guardião: "O quanto ele gosta de aprender, de ser todos os dias melhor, faz dele o guarda-redes que é hoje". O guarda-redes garantiu ainda que vai continuar a lutar para alcançar novos patamares: "Quero trabalhar cada vez mais para conseguir chegar mais longe e ajudar o Sporting a vencer, que é o mais importante".Também Nélson Pereira, treinador de guarda-redes do clube de Alvalade, falou da carreira do guardião: "O quanto ele gosta de aprender, de ser todos os dias melhor, faz dele o guarda-redes que é hoje".

Em dia de aniversário, Rui Patrício lembrou o seu já longo percurso no Sporting e agradeceu ao clube pelo que conseguiu alcançar no mundo do futebol."É a minha segunda casa, já estou aqui há mais anos do que estive em casa dos meus pais. Não há nada melhor do que sentirmos o apoio dos adeptos. É o Sporting que estamos a defender. Sem dúvida que o que sou hoje também devo em parte ao Sporting", referiu o guardião, presente no almoço dos leões com todo o grupo.

Autores: Ricardo Granada e Luís Miroto Simões