De olhos postos no Mundial, Rui Patrício até agradece que Portugal não seja visto como favorito. "Eu prefiro ir como fomos para o Euro. Ninguém dava nada por nós e ganhámos! Está feito!", disparou o camisola 1 do Sporting, em entrevista ao jornal e ao canal do clube. " Somos campeões europeus e isso ninguém nos tira. Dá-nos a confiança necessária para chegarmos lá e lutarmos com qualquer seleção, como aconteceu sempre. Temos de preparar-nos bem. Sabemos que também é preciso sorte, como tivemos. Mas a sorte dá muito trabalho", lembra.Patrício insiste na fórmula. "Preferimos chegar lá, mesmo que ninguém dê nada por nós, e ganhar. Tem de ser esse o objetivo de qualquer jogador. Vamos com esse foco. Queremos ganhar. Se não derem nada por nós, não há problema. Nós sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que somos campeões europeus, mas vamos fazer exatamente o mesmo que fizemos no Euro: trabalhar, unidos e lutar pelo objetivo."

Autor: Vítor Almeida Gonçalves