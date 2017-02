Grande figura na vitória do Sporting diante do Rio Ave , no sábado, com uma exibição de bom nível na baliza leonina, Rui Patrício é o único jogador da Liga NOS a surgir na equipa da semana dos campeonatos estrangeiros, escolhida pelo jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'. O internacional português, de 29 anos, recebe nota 7,5, a mesma que recebem outros quatro jogadores.

Autor: Fábio Lima