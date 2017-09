O guarda-redes Rui Patrício mostrou-se resignado com a derrota (0-1) frente ao Barcelona e lembrou que o mais é importante começar a pensar desde já em ganhar o próximo encontro, neste caso o clássico frente ao FC Porto, agendado para o próximo domingo."A cara de quem ganha é diferente da de quem perde. Hoje perdemos este jogo. Lutámos muito para isso não acontecer, mas o futebol é isto. Agora é tirar ilações deste jogo e pensar no próximo", salientou o guardião do Sporting, rejeitando que o desgaste deste jogo possa afetar a equipa frente ao FC Porto: "Nós gostamos de jogar de três em três dias, é isso que os jogadores querem. No próximo jogo vamos estar no máximo."Quando ao futuro da equipa leonina na Liga dos Campeões, Rui Patrício recusou-se a apontar grandes metas e mostrou um discurso pragmático. "Pensamos jogo a jogo e o nosso objetivo é ganhar cada jogo que disputamos", concluiu.