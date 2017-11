Continuar a ler

Nos barcos, Patrício procura um escape e "momentos de introspeção". "Por acaso, o Fábio Coentrão já tentou levar-me para experimentar a pesca. Ainda não caí nessa tentação mas gosto de navegar, para espairecer um pouco. São momentos relaxantes no mar. É uma paixão que eu tenho, sem dúvida", assume.Patrício considera-se um privilegiado pela ligação ao futebol. "Tenho a sorte de poder fazer aquilo que amo. Não sei o que vou fazer quando acabar a carreira, Ainda espero aguentar mais uns aninhos. Vamos cá ver como é que eu aguento das canetas!", refere o leiriense, assumindo um cuidado especial "com a alimentação", a despeito de ter "um problema com os doces."De resto, pela primeira vez numa entrevista, o Marrazes falou da importância da psicologia do alto rendimento ou da performance desportiva. "Trabalhei com uma pessoa da área, a Ana Ramires. Comecei aos 23 anos. Quem me dera ter sido mais cedo, antes de jogar na equipa principal. Quase de certeza que chegaria lá melhor preparado", destacou, apontando os benefícios: "Conhecemo-nos melhor e percebemos como estamos para depois criarmos as nossas próprias estratégias para o jogo, para cada momento, para sabermos viver com os erros em qualquer situação. Faz muita falta a aposta nesta área, inclusive nos clubes. É uma mais-valia", considera.Um dos segredos de Patrício para se preparar para os jogos é a… visualização. "A forma como se prepara o jogo depende das estratégias de cada um. Algo que faço é a visualização. Visualizamo-nos no jogo, imaginamo-nos a fazer as defesas, como interagimos. São estratégias minhas. Não é só para o futebol. Também faço isso na minha vida pessoal", revela.