Rui Patrício ofereceu esta quarta-feira ao Museu do Sporting a camisola que usou no Portugal-Islândia, primeiro jogo da Seleção Nacional no Euro'2016. O guarda-redes leonino mostrou-se muito feliz."É um grande orgulho poder oferecer esta camisola ao Museu do Sporting. Tem um grande simbolismo, já que foi a que usei no primeiro jogo do Europeu. É uma camisola que tem uma história fantástica, que está assinada por todos e que por isso tem um enorme significado", disse Patrício, em declarações reproduzidas no site oficial dos leões.O guardião lembrou ainda as melhores memórias da conquista do título europeu no verão passado: "As mais fortes são sem dúvidas aquelas em que estamos todos a festejar com os portugueses. Foi um marco muito grande para o país e sem dúvida que o facto de nos termos sagrado campeões europeus é um motivo de orgulho para todos os portugueses".

Autor: Luís Miroto Simões