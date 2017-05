"O Adrien e o William são duas pessoas muito importantes para mim. Não só pelo que já conquistamos juntos, mas pela história que temos. Desde muito miúdos jogamos Sporting. Merecem tudo de bom na vida, são duas pessoas e profissionais fantásticos", remata.

Dono e senhor da baliza do Sporting, Rui Patrício fala da responsabilidade em vestir a camisola verde e branca, vincando que em Alvalade mora um clube "que tem de ganhar títulos"."Quem está no Sporting percebe que este é um clube de exigência máxima. Todos têm de treinar sempre no máximo, em prol do clube. Como é ser um dos capitães? É um orgulho enorme. Para além de ser jogador, atleta e adepto, ser capitão é muito bom", admite, descrevendo depois o que significa para si a palavra 'sportinguista'."Vem cá de dentro. Esta foi e é a minha casa. Só quem cá está é que sente realmente. É um amor eterno", vinca o internacional português, de 29 anos. Um sentimento que, por certo, é transversal a Adrien e William, também eles com vários anos de 'casa'. Dois jogadores que, refere Patrício, são como "irmãos".

Autor: Ricardo Granada