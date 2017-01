Continuar a ler

Com efeito, Jorge Jesus manteve os mesmos 18 jogadores que convocou para o duelo com o Varzim, a 30 de dezembro, duelo que o Sporting venceu por 1-0 na condição de visitado.



Nota ainda para a ausência de João Pereira, confirmado como reforço dos turcos do Trabzonspor, assim como de Zeegelaar, por opção.



Alan Ruiz, que apenas



Eis os 18 convocados:



Guarda-redes: Beto e Azbe Jug.



Defesas: Esgaio, Coates, Paulo Oliveira, Douglas e Jefferson.



Médios: William, Adrien, Elias, Gelson, Bruno César, Bryan Ruiz, Joel Campbell e Markovic.



Rui Patrício, Schelotto e Rúben Semedo são baixas confirmadas para o encontro entre Sporting e V. Setúbal desta terça-feira, a contar para a 3.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga.O guarda-redes e os defesas ultimam o regresso à competição após terem contraído lesões, devendo regressar no dia 8, quando os leões receberem o Feirense em jogo da 16.ª jornada do campeonato.

Autor: Bruno Fernandes