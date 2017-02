Continuar a ler

"Não sofremos golos e esse foi um dado positivo da equipa. É verdade que o Rui Patrício esteve muito bem. Foi ele, praticamente, que conseguiu dar-nos esta vitória. Teve momentos de grande guarda-redes, que é isso que ele é", afirmou o treinador do Sporting na 'flash-interview' da SportTV



Desde 30 de dezembro de 2016, dia em venceu o Varzim, por 1-0, em Alvalade, a defesa leonina deixara ultrapassar-se por Frederico Venâncio e Edinho (V. Setúbal), Platiny (Feirense), Rafael Lopes, Fábio Martins e Carlos Ponck (Chaves), Éber Bessa e Raúl Silva (Marítimo), Welthon (2, P. Ferreira), Soares (2, FC Porto) e Cauê (Moreirense).



O Sporting colocou este sábado um ponto final na série de nove jogos consecutivos a sofrer golos. No encontro em que completou 400 jogos com a camisola do Sporting, Rui Patrício acabou por ser determinante para este desfecho, com uma mão cheia de intervenções, sobretudo na primeira parte, que asseguraram a inviolabilidade da sua baliza.Uma atuação que mereceu um comentário positivo da parte do técnico Jorge Jesus.

Autores: João Lopes e Fábio Lima