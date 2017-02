Alvalade homenageou Rui Patrício pelos seus 400 jogos

Rui Patrício cumpriu este sábado o jogo 400 com a camisola do Sporting e, após o triunfo frente ao Rio Ave , renovou um desejo. "Não penso no futuro noutros clubes. Tenho o grande sonho de ser campeão pelo Sporting", assinalou, já depois de comentar a conquista dos três pontos para a qual contribuiu de forma decisiva."Sabíamos que seria um jogo dificil, que o Rio Ave é uma excelente equipa, que gosta de ter bola. Tivemos dificuldades, mas conseguimos ganhar e isso é o mais importante", referiu o guarda-redes leonino em declarações à SportTV.Sobre se esperava ter uma noite mais tranquila nesta data especial, o Patrício frisou que não há jogos à partida considerados fáceis. "Quando entramos para dentro de campo temos de ir preparados para tudo. Sabíamos que eles nos iam criar muita dificuldade, mas o mais importante é a vitória. Conseguimos", concluiu.

Autor: Valter Marques