Continuar a ler

Já em declarações à RTP, Patrício destacou a resposta da equipa leonina, apesar das baixas. "Temos de valorizar o grupo que temos, há sempre jogadores para substituir e hoje demonstraram isso. A equipa de parabéns por aquilo que trabalhou, por aquilo que lutou", frisou.



E comentou ainda o duelo com Gianluigi Buffon, veterano guardião da Juve com quem trocou um abraço no final. "É sempre bom quando jogadores da nossa posição reconhecem a nossa qualidade", lembrou o titular da Seleção Nacional, antes de acrescentar: "Acabar aqui a carreira? Não são questões para falar aqui agora…" Já em declarações à RTP, Patrício destacou a resposta da equipa leonina, apesar das baixas. "Temos de valorizar o grupo que temos, há sempre jogadores para substituir e hoje demonstraram isso. A equipa de parabéns por aquilo que trabalhou, por aquilo que lutou", frisou.E comentou ainda o duelo com Gianluigi Buffon, veterano guardião da Juve com quem trocou um abraço no final. "É sempre bom quando jogadores da nossa posição reconhecem a nossa qualidade", lembrou o titular da Seleção Nacional, antes de acrescentar: "Acabar aqui a carreira? Não são questões para falar aqui agora…"

O Sporting não conseguiu segurar a vantagem frente à Juventus e, apesar de mais uma boa exibição, terminou o encontro diante da equipa campeã de Itália com um empate (1-1) que soube a pouco, com admitiu o guardião Rui Patrício, que mantém a esperança na qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões."Não é bom sofrer golo quando estamos em vantagem, mas foi um jogo difícil, batalhámos muito para não sofrer mas a equipa está de parabéns, pois sabíamos que era um jogo difícil. Mas agora há que seguir em frente e acreditar até ao fim", sublinhou o guarda-redes leonino em declarações à SportTV."Batalhámos muito para ganhar, estamos todos de parabéns, foi pena sofrer a acabar mas é assim o futebol. Nenhum jogo é fácil na Champions e por isso é que também estamos aqui, com todo o mérito e com o objetivo de lutar para ganhar em cada jogo", acrescentou.Rui Patrício reforçou ainda que nada está perdido. "Estamos na Champions e tudo pode acontecer. Se estamos aqui é porque temos qualidade e temos demonstrado isso mesmo. Vamos lutar até ao fim para conseguir o que pretendemos", concluiu.

Autor: Bruno Fernandes