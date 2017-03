Continuar a ler

Há um ano...



Ontem, fez um ano em que o Sporting teve uma jornada negativa no seu estádio. Foi a 5 de março de 2016 que os leões perderam com o Benfica (0-1, golo de Mitroglou) e perderam irremediavelmente a liderança da Liga para o rival, que viria a sagrar-se campeão. Ontem, fez um ano em que o Sporting teve uma jornada negativa no seu estádio. Foi a 5 de março de 2016 que os leões perderam com o Benfica (0-1, golo de Mitroglou) e perderam irremediavelmente a liderança da Liga para o rival, que viria a sagrar-se campeão.

O argentino Alan Ruiz marcou ontem o quinto golo desde que chegou a Portugal – o quarto na Liga – mas não chegou para que o Sporting chegasse à vitória. Esta foi a segunda vez em que um golo apontado por Ruiz não significou o triunfo para os leões. A primeira aconteceu no Dragão, onde o Sporting perdeu com o FC Porto (1-2), apesar da contribuição do avançado.Nas restantes ocasiões, o argentino foi decisivo: deu a vitória sobre o Arouca (1-0), na Taça CTT; sobre o Rio Ave (1-0), na Liga; e foi igualmente determinante no triunfo (3-2) com o Moreirense (Liga).