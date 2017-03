Não consentir golos do V. Guimarães iguala o melhor registo consecutivo sem sofrer e coloca o Sporting mais perto de vencer e igualar outro recorde de 2016/17, o de triunfos consecutivos.O melhor que os leões conseguiram neste capítulo foram quatro jogos: as vitórias sobre Marítimo (2-0), Paços de Ferreira (1-0) , FC Porto (2-1) e Moreirense (3-0), na abertura do campeonato, ainda constam como o melhor período leonino, agora ‘em risco’ de ser igualado depois das vitórias recentes sobre Moreirense (3-2), Rio Ave (1-0) e Estoril (2-0).