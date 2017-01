As negociações para o emprétismo de Ryan Gauld e André Geraldes ao Chaves até ao final da temporada estão muito perto de ser concluídas. A inclusão de ambos na equipa B não foi equacionada uma vez que a estrutura leonina entende que estaria a faltar ao respeito dos jogadores se assim o fizesse.O Sporting resgatou o empréstimo de Ryan Gauld e André Geraldes ao V. Setúbal depois do polémico jogo da Taça CTT entre as duas equipas.