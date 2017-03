çorge Jesus contou com 25 atletas no treino de ontem – entre os quais três guarda-redes –, numa sessão de trabalho que decorreu nos relvados da ala profissional da Academia Sporting.Ryan Gauld voltou a trabalhar às ordens de Jesus, tal como André Geraldes, João Palhinha, Francisco Geraldes e Daniel Podence, que completam o lote de atletas ‘resgatados’ dos respetivos empréstimos com o objetivo de serem integrados na equipa principal dos leões. Gauld, de 21 anos, é o único que continua sem competir desde que regressou à Academia. O internacional sub-20 escocês ainda não foi convocado por Jesus, nem tão-pouco jogou pela equipa B na 2ª Liga, ao contrário de André e Francisco Geraldes, que não jogaram pela equipa principal mas fizeram-no pela secundária, e de Palhinha e Podence, ambos lançados por Jesus nos duelos mais recentes.