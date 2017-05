Continuar a ler

No primeiro, onde os leões disputaram com a equipa da casa a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, em 2009, Rui Patrício, 29 anos, teve ação absolutamente decisiva no empate final (1-1), ao subir à área, no último minuto, e cabecear para o golo do empate, que ainda foi desviado por um defesa contrário."É daqueles momentos que ninguém esquece, que é raro acontecer na vida de um guarda-redes. Os adeptos e os jogadores deles já estavam a festejar e fui lá 'acima', pelo menos consegui estorvar!", contou, bem-humorado.Mais recente foi a final da Taça de Portugal, no Jamor, frente ao Sp. Braga, em 2015, onde o internacional português brilhou nos penáltis, oferecendo a taça aos verdes e brancos."Foi marcante. Não só para o Rui Patrício, mas para todos os jogadores e adeptos que estiveram no estádio. Todos sentiram que, mesmo estando a perder, era possível virar o jogo. Ver os jogadores do Sp. Braga já a festejaram e depois acontecer o que aconteceu... Tudo é possível até ao árbitro apitar. Também tivemos sorte, sem ela tudo é muito mais díficil", sublinha.