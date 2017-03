Continuar a ler

Os sócios do clube da casa pagam 10 euros para ver o jogo na Bancada Central, enquanto o público em geral pode ver o duelo pagando 30 euros por um lugar na Bancada Central Norte ou Sul.O preçário tondelense não deverá obrigar a 'tutela' a intervir, ao contrário do que aconteceu quando da visita do Benfica a Chaves. Então, os flavienses colocaram parte da bilheteira à venda por 80 euros , ato de gestão que viria a ser proibido pela Liga O jogo está marcado para as 20h30 de sábado e conta para a 25.ª jornada da Liga. Será a primeira visita dos leões ao Estádio João Cardoso, uma vez que, na época passada, o Tondela recebeu o Sporting em Aveiro, precisamente no jogo de estreia dos beirões no escalão principal.