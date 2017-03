É preciso recuar sete anos para encontrar paralelo no feito que Bas Dost atingiu este sábado, em Tondela. Os quatro golos do avançado holandês fizeram saltar à memória a última vez que tal aconteceu no Sporting. Ainda se lembra?Foi a 7 de março de 2010, no Estádio do Restelo, num jogo em que Belenenses e Sporting até estavam empatados a zero ao intervalo. Mas tudo mudou no segundo tempo: com golos aos 50', 61', 81' e 89', coube ao papel de herói da noite à beira-Tejo.Antes do brasileiro, fora Carlos Bueno a celebrar quatro vezes num único encontro. Aconteceu em 2007, diante do Nacional.

Autor: Luís Miroto Simões