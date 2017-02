Continuar a ler

Os rendimentos e ganhos excluindo transações com jogadores também registaram subidas exponenciais, na ordem dos 11,5 milhões de euros, que se devem aos aumentos das receitas provenientes da participação na Liga dos Campeões (6,457 milhões), da publicidade e patrocínios (2,033 milhões) e de bilheteira e bilhetes de época no montante de 1,752 milhões acima do ano anterior.



A SAD do Sporting apresentou um lucro de 46,521 milhões de euros na primeira metade da presente temporada, naqueles que são os melhores resultados semestrais da história desta sociedade. No relatório enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os leões destacam que no período compreendido entre 1 de julho e 31 de dezembro do ano passado a SAD alcançou o maior volume de negócios de sempre (e em apenas seis meses), cifrado nos 122 milhões de euros, "situação suportada por um crescimento sustentado de todas as linhas de receita e com as duas maiores vendas de jogadores de sempre" - João Mário (40 milhões de euros) e Slimani (30 milhões), valores que podem subir consoante objetivos.Relativamente ao exercício homólogo, a SAD registou uma melhoria significativa, superior a 64 milhões (a sociedade havia tido então um prejuízo de 18 milhões).