A SAD do Sporting não está disponível para ouvir propostas por Jonathan Silva tendo em vista a saída do lateral em janeiro. O nosso jornal sabe que foi essa a resposta dada pela administração leonina ao empresário do jogador, Sergio Esayan, que recentemente esteve em Lisboa e se reuniu com a estrutura de futebol.

A SAD do Sporting deixou bem claro que não está disposta a abrir mão do defesa argentino, de 23 anos, um jogador em quem, de resto, Jorge Jesus tem apostado. Por isso, transmitiu ao agente de Jonathan que este vai continuar integrado no plantel, onde, neste caso, se assume como alternativa a Fábio Coentrão que, pela sua condição física, necessita de um ‘backup’ que dê garantias, tal como acontece com Jonathan.

Neste momento, para se ter uma ideia, o lateral-esquerdo tem os mesmos jogos que o colega de equipa (11), ainda assim menos minutos: 673 contra 896 de Fábio Coentrão. Números, no entanto, que consubstanciam a ideia de que, neste momento, Jonathan Silva é um jogador de quem Jorge Jesus e a própria administração da SAD não pretendem abdicar no curto prazo. Nega ao Sevilha em agosto O interesse em Jonathan Silva não é de hoje, mas a verdade é que ganhou contornos diferentes, desde que este adquiriu formalmente nacionalidade italiana e direito a usar o respetivo passaporte, no início de outubro. Antes, refira-se, já o Boca Juniors tinha manifestado a intenção de ficar com o jogador, após a cedência na segunda metade de 2015/16 e em toda a época passada. A resposta foi negativa.



O Sporting disse não estar disposto a abdicar do defesa, tanto é que, já em pleno mês de agosto, replicou esta mesma intenção quando o Sevilha abordou a SAD para perguntar em que condições esta estaria disposta a negociar o internacional A argentino (duas vezes), que acabara então de renovar com o Sporting, melhorando as condições contratuais, como reclamava o próprio empresário. Renovou em julho Na verdade, semanas antes, mais concretamente a 25 de julho, os leões anunciaram a renovação de contrato com Jonathan Silva de 2019 até 2022, ele que foi contratado em 2014. Um sinal claro de que o jogador estava nos planos da estrutura e do técnico. Jonathan, cujos direitos económicos pertencem a 100% ao Sporting, tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Autores: Alexandre Moita e Vítor Almeida Gonçalves