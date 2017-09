Ousmane Dembélé, avançado ex-Borussia Dortmund por quem o Barcelona pagou 105 milhões de euros, teve o pior arranque possível em Camp Nou, após ter contraído uma grave lesão no tendão do bíceps femoral do músculo esquerdo, problema que o vai deixar afastado dos relvados por um período nunca inferior a quatro meses. Falha, assim, os dois jogos que os culés vão disputar contra o Sporting para o Grupo D da Liga dos Campeões.As mensagens de apoio surgiram de todo o lado, inclusive... de Alvalade: via Twitter, os leões desejaram as melhoras ao reforço mais caro da história do Barça (o negócio pode ascender aos 147 milhões de euros), lamentando não o poderem defrontar na prova milionária.Recorde-se que o atacante francês, de 20 anos, será operado esta terça-feira em Helsínquia, na Finlândia.

Autor: Bruno Fernandes