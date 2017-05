Ao contrário das três primeiras edições, a 4ª Gala Honoris não se realizará a 1 de julho, dia de aniversário do Sporting. Em comunicado, os leões anunciaram a alteração do evento para 30 de junho, após "deliberação por unanimidade" da direção mas sem a presença do presidente, que defendia a manutenção do mesmo dia. A decisão, garante a Record fonte oficial do clube, nada tem a ver com o casamento de Bruno de Carvalho, a 1 de julho, mas sim com o facto de esse dia (sábado) coincidir com o início do período de férias. Refira-se que não está nos estatutos a obrigação de o evento se realizar a 1 de julho.

O Sporting refere, ainda, que o palco será o Coliseu dos Recreios, e não o Pavilhão João Rocha, por não estarem reunidas as "condições técnicas necessárias"– que será inaugurado a 21 de junho - nomeadamente os indispensáveis testes de segurança.