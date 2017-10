Marcos Acuña tem sido um dos jogadores habituais na lista de convocados de Jorge Sampaoli e esta sexta-feira marca também presença nas escolhas argentina para os encontros de preparação de novembro. Depois de revelar os nomes, Sampaoli abordou o caso concreto do sportinguista, revelando que tipo de jogador vê neste."Ao Rojo vejo-o como um defesa central de marcação e não como um lateral atacante. Ao Acuña, sim, vejo-o como um lateral atacante", admitiu o selecionador argentino, que conformejá adiantou aprecia bastante as qualidades do jogador do Sporting

Autor: Fábio Lima