O Atlético Mineiro tentou efetivamente assegurar a contratação do médio sportinguista Elias, conforme a imprensa brasileira adiantou na sexta-feira , mas as exigências do Sporting fizeram o galo recuar e voltar-se para outras opções. Foi isso mesmo que revelou Eduardo Maluf, diretor de futebol do clube, em declarações à Rádio Itatiaia."O Elias é um jogador, um segundo volante, mas os valores são altos. O Sporting colocou um preço de 6 milhões de euros e não dá", explicou o dirigente, ainda que não tenha referido se a verba seria referente à totalidade do passe ou de apenas metade.Agora, com Elias fora dos planos - até porque Jorge Jesus terá mostrado pouca vontade de deixar o jogador sair -, o Atlético Mineiro irá voltar-se para Fernando (Spartak Moscovo) e Souza (Fenerbahçe, ex-jogador do FC Porto).

Autor: Fábio Lima