Gelson Martins prolongou contrato com o Sporting até 2022, renovando, na prática por mais uma temporada, uma vez que o vínculo anterior expirava em junho de 2021. A notícia está, porém, na revisão salarial: Gelson deixa de receber um dos salários mais baixos do plantel para passar a constar no 'clube dos milionários', auferindo, a partir de agora, valores a rondar um milhão de euros líquidos por temporada.

Autor: Bernardo Ribeiro