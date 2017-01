Sambinha é o mais recente reforço do Sp. Covilhã, que chega ao emblema serrano por empréstimo do Sporting. O defesa luso-guineense estava emprestado ao New England Revolution, da Major League Soccer.O defesa central tinha deixado a equipa B verde e branca para rumar à América e regressa agora a Portugal para reforçar a equipa de Filipe Gouveia, que passa a contar com mais uma opção para o eixo da defesa e também para o meio-campo defensivo.