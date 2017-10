Continuar a ler

Acuña é um dos homens de confiança do comandante da alviceleste, sendo presença regular nas suas convocatórias. Tal como Record contou em setembro,



Equador e Argentina defrontam-se na madrugada de quarta-feira - 00h30, hora portuguesa. Acuña é um dos homens de confiança do comandante da alviceleste, sendo presença regular nas suas convocatórias. Tal como Record contou em setembro, Sampaoli chegou a ligar ao extremo do Sporting para lhe garantir: "És um dos meus!".Equador e Argentina defrontam-se na madrugada de quarta-feira - 00h30, hora portuguesa.

A uma jornada do fim da qualificação sul-americana para o Mundial'2018, a Argentina está fora dos lugares de apuramento - diretos e também do playoff -, precisando de vencer o Equador e esperar por outros resultados para saber se ainda tem hipóteses de marcar presença na Rússia.A três dias do decisivo embate no Estadio Olímpico Atahualpa, em Quito, os meios de comunicação social argentinos garantem que o leão Marcos Acuña será lançado de início por Jorge Sampaoli, já depois de ter sido titular (como lateral-esquerdo) no empate sem golos diante do Peru.

Autor: Bruno Fernandes