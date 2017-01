O San Lorenzo está a negociar a aquisição de Marcelo Meli já neste mercado de inverno, apurou Record. O emblema de Almagro propôs ao Boca Juniors, detentor do passe do médio argentino, a compra de 50% dos direitos do jogador, uma vez que o Sporting não está interessado em ativar a cláusula de opção prevista no contrato de empréstimo camisola 25, celebrado nos primeiros dias de agosto e que custou 270 mil euros aos cofres dos verdes e brancos.Meli chegou como reforço para o meio-campo (pode jogar quer no centro quer à direita), mas tem sido um dos futebolistas menos utilizados por Jorge Jesus esta temporada: soma apenas dois jogos como suplente utilizado, perfazendo... 16 minutos.

Autores: Alexandre Moita, Bruno Fernandes, Alejandro Panfil. Buenos Aires. Argentina