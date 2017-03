Sancho Freitas cessou as suas funções na SAD do Sporting. O assessor de 39 anos, responsável pelas negociações no mercado, evocou motivos de índole pessoal para abandonar o clube.Formado em gestão, Sancho Freitas passou pelo Marítimo antes de assumir funções em Alvalade no início de setembro de 2015. O assessor esteve em funções durante um ano e meio.O assessor da SAD leonina foi o responsável pela negociação de varias entradas e saídas de jogadores do emblema verde e branco sempre com o aval de Bruno de Carvalho.