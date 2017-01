Fonte próxima do atual provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Santana Lopes, referiu ao nosso jornal que o antigo presidente do Sporting, actualmente com 60 anos, é um grande admirador das qualidades de Jorge Jesus, mas a verdade é que algumas recentes decisões do treinador leonino nos últimos jogos (principalmente nesta fase mais recente) têm desiludido o ex-autarca lisboeta.Confira também o que pensam os ex-presidentes leoninos Sousa Cintra Soares Franco sobre a situação do Sporting.

Autores: Bernardo Ribeiro e João Lopes