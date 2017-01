Apesar de ter sido convocado para o jogo desta noite com o Feirense, o futuro imediato de Matheus Pereira poderá não passar pelo Sporting.

O atacante brasileiro, de 20 anos, é um dos elementos do plantel leonino que deverá mudar de ares nesta reabertura da janela de transferências, em busca de minutos de competição, e nesse sentido tanto o jogador como a estrutura de futebol estão à procura da melhor solução no mercado. Nas últimas horas, o interesse do Santos sofreu desenvolvimentos, com os dirigentes do Peixe determinados em avançar com uma proposta pelo camisola 73.

