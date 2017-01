O Santos está interessado em contar com Matheus Pereira por empréstimo. Segundo o 'Globoesporte', o técnico do Peixe, Dorival Júnior, indiciou o nome do extremo do Sporting, de 20 anos, que tem as características procuradas pelo emblema brasileiro: rápido, forte no drible e com capacidade para atuar nas alas.Matheus tem dupla nacionalidade - veio do Brasil para Portugal com apenas 13 anos - e, tal como Record adiantou, tem o Belenenses igualmente na sua pista. O extremo já realizou 11 encontros esta temporada mas apenas dois pelas formação principal dos leões.