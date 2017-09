Continuar a ler

Mais: está a 33 jogos de Vítor Damas, lendário guarda-redes dos leões e líder deste ranking. Ora, tendo em conta que há 28 jogos por jogar até ao final do campeonato, o atual camisola 1 dos leões pode atingir o topo da história leonina em menos de um ano.



Hilário da Conceição, mítico lateral-esquerdo de Portugal e do Sporting, é o rei nas contas gerais, com 453 jogos, apenas mais 33 que Patrício, que dificilmente deixará de atingir esta marca já esta época, tal a quantidade de compromissos que os terá de disputar até final da temporada (28 na Liga e pelo menos 5 na Champions, fora as restantes provas internas). A Patrício bastará manter a média de 41 jogos por época para ascender ao topo e assumir o estatuto de lenda.



Números



299 jogos na Liga fazem de Patrício o 5.º jogador que mais vezes vestiu a camisola do clube na prova, atrás de Damas (332), Hilário (331), Manuel Fernandes (326) e Oceano (307)



420 duelos pelos leões entre todas as competições. Na tabela geral, Patrício já só perde para Hilário (453), Damas (436) e Manuel Fernandes (433)



Dono absoluto e inquestionável da baliza do Sporting há precisamente dez temporadas consecutivas, Rui Patrício fará amanhã o seu jogo 300 no campeonato português, marca histórica que o aproxima (ainda mais) das maiores lendas da história leonina.Patrício chega a esta marca aos 29 anos, longe, portanto, do final de carreira. Os 300 jogos na Liga aproximam-no do topo da tabela, feito histórico perfeitamente ao seu alcance e dentro de relativamente pouco tempo. Afinal, os seus 299 jogos no campeonato colocam-no no 5º lugar da tabela dos jogadores que mais vezes representaram o Sporting no campeonato.

Autor: António Adão Farias